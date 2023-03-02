Москвичам напомнили, как получить справку об опоздании на работу из-за сбоя в метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвичи, приехавшие на работу с опозданием из-за сбоя в метро, могут получить справку, сообщили в Дептрансе столицы.

Чтобы запросить ее, достаточно позвонить на короткий номер 3210 или написать чат-боту Александре. Сделать это можно по ссылке без необходимости авторизации или скачивания приложений. Справка будет готова в течение 1–3 рабочих дней.

Получить ее можно как в электронном виде без подписи, так и с подписью – лично в кассах БКЛ "ЦСКА", "Савеловская", "Петровский парк", "Шелепиха", "Хорошевская", на стойках "Живое общение" или в сервис-центрах "Московский транспорт".

Ранее на двух линиях метро наблюдались сбои из-за людей на путях. Сперва движение остановили на Таганско-Краснопресненской линии метро от "Беговой" до "Спартака". В поездах по направлению в центр пассажирам объявляли, что составы следуют до станции "Спартак", после чего возвращаются.

Позже составы не могли ходить в обоих направлениях на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии метро.

Сейчас движение восстановлено на обоих участках.

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