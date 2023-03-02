Движения поездов нет на участке Калужско-Рижской линии столичного метро

Фото: Москва 24

На Калужско-Рижской линии метро нет движения поездов на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Составы не могут ходить в обоих направлениях из-за человека на путях. Станция "Медведково" временно закрыта для входа пассажиров.

Ранее движение остановили на Таганско-Краснопресненской линии метро от "Беговой" до "Спартака". Причиной также стал человек на путях.

В поездах по направлению в центр пассажирам объявляли, что составы следуют до станции "Спартак", после чего возвращаются. Сейчас движение восстановлено.

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