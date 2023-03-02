Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии метро восстановили после сбоя, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Станция "Медведково" вновь открыта для входа пассажиров.

Составы не могли ходить в обоих направлениях из-за человека на путях.

До этого движение остановили на Таганско-Краснопресненской линии метро от "Беговой" до "Спартака". Причиной также стал человек на путях.

В поездах по направлению в центр пассажирам объявляли, что составы следуют до станции "Спартак", после чего возвращаются. Сейчас движение восстановлено.

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