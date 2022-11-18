В Сети появился симулятор ядерной войны

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Симулятор ядерной войны, позволяющий определить радиус поражения, появился в Сети.

Пользователю сначала необходимо выбрать точку удара (город и страну), тип бомбы, высоту и поверхность взрыва, радиоактивные осадки. После нажатия кнопки "взорвать" сервис покажет радиус поражения и последствия.

Пользователи сервиса могут выбрать как самую маленькую бомбу – "Дэви Крокетт", так и самую большую – "Царь бомбу".

Ранее в МИД РФ призвали страны ядерной пятерки отказаться от поощрения провокаций с оружием массового поражения. Там добавили, что это может привести к катастрофическим последствиям. В министерстве подчеркнули, что Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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