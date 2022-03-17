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Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

09:42

Захарова сообщила о круглосуточных DDoS-атаках на сайт МИД РФ

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный сайт министерства иностранных дел РФ круглосуточно находится под DDoS-атаками, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой", – заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова отметила, что портал подвергается атакам как со стороны профессиональных хакеров, так и любителей.

Ранее кибератаке подверглась страница российского правительства в социальной сети "ВКонтакте". Сообщалось, что на ней появилось сообщение, которое было связано с украинской тематикой. Запись появилась 15 марта рано утром, однако через некоторое время была удалена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сайты арбитражных судов по всей России подверглись кибератаке

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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