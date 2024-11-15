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15 ноября, 19:40

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Эксперт Виноградов: западные компании страдают из-за замедления YouTube в РФ

Эксперт заявил, что западные компании страдают из-за замедления YouTube в РФ

Фото: depositphotos/Marianarbh1

Западные компании страдают из-за замедления YouTube в РФ. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эксперта Андрея Виноградова.

"Российские пользователи, находя способы обхода замедления, смотрят огромное количество рекламы, предназначенное для других стран. И те компании, которые заплатили, например, за рекламу немецкого печенья, деньги выкинули на ветер", – объяснил он.

Ранее Роскомнадзор заметил снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google.

Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что поднимал эту тему на встрече с главой государства.

Никаких изменений в доступности YouTube на территории России нет, сообщил, в свою очередь, сервис GlobalCheck.

Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян

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