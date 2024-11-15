GlobalCheck заявил об отсутствии изменений в доступе к YouTube в РФ

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Никаких изменений в доступности YouTube на территории России нет, следует из официального телеграм-канала сервиса GlobalCheck.

"Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали результаты из публичной версии проверки доступности ресурсов", – отмечается в публикации.

В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что видит снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google.

Недавно Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что поднимал тему замедления видеохостинга на встрече с президентом, на что глава государства заявил, что посмотрит и разберется.

Позднее появилась информация о том, что YouTube снова заработал в России в обычном режиме. При этом специалисты подведомственного Роскомнадзору ЦМУ ССОП не выявили изменений в качестве работы американского видеохостинга.

