Использование продуктов Meta не будет считаться нарушением закона – Совфед

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Решение Росфинмониторинга о включении американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) в реестр экстремистов и террористов ничего не меняет с правовой точки зрения для пользователей соцсетей корпорации, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что использование продуктов Meta не будет считаться нарушением закона. Клишас добавил, что правовая ситуация никак не изменилась.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в перечень террористов и экстремистов.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

В июне Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности компании Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в России как экстремистской организации. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в надзорном ведомстве данное решение считают обоснованным, и попросил суд признать его законным. Он напомнил, что в отношении Meta неоднократно составлялись административные протоколы, поэтому запрет компании стал следствием систематических нарушений.



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