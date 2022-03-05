Медиасервис Megogo вернет пользователям деньги за подписку

05 марта, 18:52
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Медиасервис Megogo вернет деньги пользователям за ранее купленные подписки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы площадки.
"С 2 марта у пользователей отключена автопролонгация подписок. Для возврата денежных средств за ранее купленные подписки нужно написать обращение", – указали в компании.
В настоящий момент возвраты уже осуществляются. В дальнейшем процедуру будут продолжать в порядке очереди.
Медиасервис Megogo объявил о прекращении деятельности в России 2 марта. Площадка работала на российском рынке с 2012 года.
Накануне стало известно, что шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel приостанавливает деятельность в России. Платформа не будет покупать и производить новый контент, но останется доступной для текущих подписчиков.
Поводом для ухода с рынка для компаний стало решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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