Роскомнадзор проверит технику Apple на предмет безопасности доступа к сервисам РФ

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, проверит устройства фирмы Apple и других иностранных производителей на предмет устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что развитие и применение информационных технологий основано на сетевых протоколах передачи данных. Сами протоколы сегодня преимущественно являются иностранными разработками.

"В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевых протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", – добавили в РКН.

Накануне стало известно, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" закупит 54 устройства иностранных производителей и проверит их на предмет защищенности от слежки и одностороннего отключения функций. Из них 20 устройств – производства компании Apple. В частности, проверке подлежат различные модели iPhone и iPad.

Во многих российских ведомствах рекомендуют сотрудникам отказаться от использования в работе техники Apple. Так, сотрудники Минтранса стали отказываться от iPhone после выявленной ФСБ РФ слежки за российскими дипломатами. Шпионаж за диппредставителями РФ в других странах, по версии спецслужб, вели США.

При этом запрет на использование техники Apple рядовыми гражданами России не обсуждается, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



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