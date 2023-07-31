Сотрудники Минтранса РФ начали отказываться от использования iPhone в работе – СМИ

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Сотрудники Минтранса РФ начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Об этом ТАСС заявил осведомленный источник в транспортной сфере.

"Такой процесс сейчас идет", – заявил он.

Помимо этого, смартфоны компании Apple запретили использовать сотрудникам Росавиации, сообщили агентству в одной из крупных авиакомпаний. Там также добавили, что iPhone станут недопустимыми средствами связи на службе для специалистов предприятия "Госкорпорация по ОрВД" и Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).



Запрет на использование смартфонов Apple начали вводить для сотрудников ведомств России после выявленной ФСБ РФ слежки за российскими дипломатами. Шпионаж за диппредставителями РФ в других странах, по версии спецслужб, вели США.

Письма с рекомендациями отказаться от использования iPhone в рабочих целях также разослал Минпромторг РФ. Предписания были направлены подведомственным министерству предприятиям.



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