Суд арестовал имущество главы Княгинской швейной фабрики по делу о взятке

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Суд наложил арест на имущество гендиректора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова, который обвиняется в даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщает пресс-служба СК России в телеграм-канале.

По данным ведомства, арест на имущество фигуранта на сумму свыше 35 миллионов рублей наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий.

Ранее против Свистунова следователи возбудили уголовное дело. По информации следствия, в 2017 году обвиняемый передал Демчику взятку в размере четырех миллионов рублей за привлечение предприятия первого в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии на общую сумму, превышающую 574 миллиона рублей.

В настоящее время Свистунов заключен под стражу, также арестован Демчик. На загородный дом, трехкомнатную квартиру и деньги последнего наложен арест. Срок содержания Демчика в СИЗО продлен до 1 ноября этого года.