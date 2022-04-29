Meta обжаловала решение суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации

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Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) обжаловала решение столичного суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В суде уточнили, что дата рассмотрения жалоб на данный момент не назначена.

Ранее сообщалось, что человек, не являющийся участником процесса, подал жалобу на решение суда о признании компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) экстремистской.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.