Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса оштрафован за "резиновую" квартиру

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд обязал водителя автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге, Рахматшоха Курбонова заплатить штраф за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В ходе заседания судебного участка № 56 Санкт-Петербурга Курбонову огласили приговор и признали его виновным по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". Ему было решено назначить штраф в размере 106 тысяч рублей.

Уточняется, что, по данным суда, обвиняемый фиктивно поставил на учет в своей квартире около 50 мигрантов.

Инцидент с падением автобуса в реку после аварии в районе Поцелуева моста произошел в Петербурге 10 мая 2024 года. В момент происшествия внутри транспорта находились девять человек, в результате семь погибли, выжили один пассажир и водитель.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у родственников погибших пассажиров. При этом мужчина объяснил, что инцидент произошел из-за того, что он фактически не отдыхал между рабочими сменами.

Суд приговорил его к шести годам колонии, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев.

