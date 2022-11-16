16:24Происшествия
Экс-депутата лишили прав на 1,5 года после ДТП с ребенком в Новосибирской области
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова лишили водительских прав на полтора года после аварии с ребенком. Об этом сообщается на сайте суда.
Мамонтова признали виновным по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу.
ДТП произошло вечером 30 октября. Парламентарий, находившийся за рулем Toyota RAV4, наехал на ребенка 2016 года рождения. После этого он вышел из авто, осмотрел пострадавшего и уехал.
Машина была объявлена в розыск, но позднее Мамонтов сам пришел в отдел полиции. Депутата арестовали на 11 суток. Он также был исключен из "Единой России".
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