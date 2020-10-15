Вынесен приговор последнему фигуранту дела о драке фанатов ЦСКА на Курском вокзале

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Басманный районный суд столицы приговорил к трем годам условно последнего из 10 болельщиков ЦСКА, участвовавших в драке, приведшей к гибели человека на Курском вокзале в июле 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

Ранее суд вынес приговор еще девятерым участникам драки. Четверо из них приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима: Дмитрий Денисов – к шести годам, Михаил Милевский – к семи, а Иван Стеняев и Андрей Жуманов – к 11.

Дело в отношении всех фигурантов рассматривалось с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт.

Болельщикам предъявили обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Хулиганство", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои".

Еще пять фигурантов дела были приговорены к условным срокам.

По версии следствия, 27 июля 2018 года около 2:15 во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами мужчин 30-летнему пассажиру поезда причинили телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В ходе конфликта пострадали еще два пассажира поезда, которые получили травмы средней степени тяжести.