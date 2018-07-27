Два человека задержаны после гибели одного из участников драки на Курском вокзале

27 июля, 11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уголовное дело возбудили по факту избиения до смерти мужчины на Курском вокзале, сообщила сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 27 июля около поезда № 59 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, когда состав находился на стоянке. "На одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", – заявила Марковская.
В ходе конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один госпитализирован. По предварительным данным некоторые участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, участники конфликта сбежали, но позже были задержаны, отмечает Агентство "Москва".
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