Мосгорсуд отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест

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Московский городской суд признал законным решение отказать блогеру Валерии Чекалиной в изменении наказания на домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры – без удовлетворения", – огласила решение судья.

В середине июля Следственный комитет РФ потребовал от суда изменить Валерии и ее супругу Артему Чекалиным меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Ведомство аргументировало это тем, что пара неоднократно нарушала действующие в их отношении ограничения.

Пресненский районный суд вынес решение, что Чекалин не будет отправлен под домашний арест, позже такое же решение было вынесено в отношении его супруги.

После этого прокуратура Москвы обратилась в суд с апелляцией по поводу отказа поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест. Отмечалось, что ведомство настаивает на отмене решения о сохранении в силе прежней меры пресечения и проведении нового судебного заседания.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате крупной суммы налогов. Согласно версии следствия, супруги использовали упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении Чекалиных возбудили уголовное дело, их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Отмечалось, что блогерам удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они позже приобрели доллары.

По словам их адвоката Константина Третьякова, через некоторое время Чекалины полностью погасили свой долг перед налоговой службой.



Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест