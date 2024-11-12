Суд в Москве оштрафовал экс-главреда BRIEF за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы назначил бывшему главному редактору телеграм-канала BRIEF (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) Владимиру Дергачеву (признан Минюстом иноагентом в РФ) штраф в размере 30 тысяч рублей за административное правонарушение по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В конце сентября суд зарегистрировал два протокола на Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (признана Минюстом иноагентом в РФ), которые были составлены за нарушения ими закона об иностранных агентах. Речь идет о том, что они якобы не сопровождали публикации канала предупреждающей маркировкой, чем нарушили статью КоАП РФ.

Телеграм-каналы BRIEF и "BRIEF Важное" были внесены в реестр иноагентов 16 августа за распространение фейков о российской армии и властях РФ. 20 августа стало известно, что издание покинули Дергачев и Винокурова, а также шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин (внесен в реестр иностранных агентов в РФ).

После этого авторы переименовали проекты в "ЕЖ/дневник", "ЕЖ/главное" (внесены в реестр иностранных агентов в РФ), однако уже в сентябре новые названия появились в реестре иностранных агентов.

