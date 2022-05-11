Мосгорсуд в июне проверит законность решения о запрете компании Meta в РФ

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Мосгорсуд рассмотрит законность решения о запрете компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в России из-за ее экстремистской деятельности 20 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Meta Platforms Inc. и апелляционных жалоб лиц, не привлеченных к участию в деле, назначены к рассмотрению в Мосгорсуде на 20 июня в 13:20", – отметили в суде.

В конце апреля Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) обжаловала решение столичного суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.