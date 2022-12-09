Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске

Фото: СК РФ

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал до 6 февраля 2023 года Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Ранее сам Николин рассказал журналистам, что стрелял в полицейских, поскольку не знал, что пересек границу, и полагал, что перед ним украинские военные. Также он сообщил, что спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.

Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским около 12:00 6 декабря. После этого он скрылся, а в Новошахтинске ввели план "Сирена". Подозреваемого задержали 7 декабря. Он скрывался в пустующем здании под городом.

В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Из-за происшествия в городе усилили меры безопасности в школах и детсадах, закрыли въезды и выезды в Новошахтинск.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".



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