Апелляцию на приговор Сафронову рассмотрят 30 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Суд 30 ноября рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

Слушание пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно". Позже стало известно, что защита обжаловала приговор журналисту.

В апреле 2020 года журналист был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.



Сафронова приговорили к 22 годам тюрьмы за госизмену

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