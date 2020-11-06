Широков признал вину в избиении арбитра

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Бывший футболист Роман Широков полностью признал вину в избиении арбитра Никиты Данченкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадима Лялина.

"Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке", – отметил Лялин.

С этим должна согласиться потерпевшая сторона. Лялин подчеркнул, что, по его данным, она не согласна с рассмотрением дела в особом порядке. Адвокат заявил, что Широков пока не получил обвинительный акт.

"Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу", – заявил Лялин.

Особый порядок рассмотрения дела подразумевает полное признание вины со стороны подсудимого. Рассмотрение дела происходит без исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом суд не может назначить максимальное наказание обвиняемому.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение в отношении Широкова. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Сообщается, что Широков может получить до двух лет лишения свободы в случае назначения максимального наказания.

Широков избил Данченкова во время любительского матча в августе. Он напал на арбитра после того, как ему показали красную карточку. Позже Широков принес извинения перед арбитром.

15 сентября против Широкова возбудили уголовное дело. Данченкова признали потерпевшим по нему.