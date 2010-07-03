Братьев Кокориных освободили по УДО

Фото: ТАСС/Агентство "Москва"/Сергей Бобылев/Андрей Никеричев

Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил решение об УДО для братьев Александра и Кирилла Кокориных. Заседание по футболисту Павлу Мамаеву еще продолжается, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Сазонову.

Информация об освобождении и Кокорина, и Мамаева ранее появилась со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая написала в Instagram "отпустили" в ответ на вопрос подписчика.

Заседание проходит в помещении ФКУ "ИК-4 УФСИН России по Белгородской области" в закрытом режиме.

В начале августа футболисты Мамаев и Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, осужденные за хулиганство, подали в суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

6 сентября адвокат осужденных Юрий Падалко сообщил, что глава департамента Минпромторга Денис Пак не против освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.