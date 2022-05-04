Суд отпустил из-под домашнего ареста дезинсектора по делу об отравлении арбузом в Москве

18:19
Фото: Москва 24
Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста дезинсектора Антона Котова, являющегося фигурантом уголовного дела об отравлении семьи арбузом, сообщает Агентство "Москва".
"Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий", – сказали в суде.
В августе прошлого года столичная семья съела арбуз, который был куплен в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, но в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.
Позднее было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", обрабатывавший помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.
В октябре 2021 года Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщал адвокат обвиняемого Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.
Дезинсектор, обработавший арбузы, которыми отравились москвичи, не признал вину
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