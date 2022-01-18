Экспертам не удалось установить вещество по делу об отравлении арбузом в Москве

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Специалистам не удалось установить вещество по делу об отравлении арбузом в Москве, в результате которого погибли бабушка и ее внучка. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Андрей Сергеев.

По словам представителя стороны защиты, женщина и ребенок умерли от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек.

"Точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено", – отметил Сергеев, слова которого приводит ТАСС.

В августе прошлого года столичная семья съела арбуз, который был куплен в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, а в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Позднее было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

В октябре 2021 года Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщал адвокат обвиняемого Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.