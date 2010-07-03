Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", подозреваемый в подготовке теракта на территории Татарстана, арестован судом до 29 сентября, передает ТАСС.

31 июля сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ двоих сторонников ИГ. Оба – граждане России. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Позднее были опубликованы кадры спецоперации.

Силовики изъяли у задержанных взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман рассказал о борьбе с терроризмом в стране. Он сообщил, что с начала 2019 года было предотвращено 17 терактов. Буксман добавил, что опасность создания очагов террористической активности в регионах страны по-прежнему сохраняется.