Федерация бобслея России намерена отстаивать права отстраненных спортсменов

Фото: ТАСС/AP Photo/Lisa Leutner
Федерация бобслея России будет отстаивать права отстраненных спортсменов, сообщается на сайте организации.
"Решение конгресса отстранить российских спортсменов от международных стартов считаем несправедливым и ущемляющим их права", – заявила федерация.
Ранее стало известно, что спортсменов из России на неопределенный срок отстранили от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Уточняется, что данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления.
Еще до этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики минимум до ноября 2022 года.
Также сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: