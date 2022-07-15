Федерация бобслея России намерена отстаивать права отстраненных спортсменов

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Федерация бобслея России будет отстаивать права отстраненных спортсменов, сообщается на сайте организации.

"Решение конгресса отстранить российских спортсменов от международных стартов считаем несправедливым и ущемляющим их права", – заявила федерация.

Ранее стало известно, что спортсменов из России на неопределенный срок отстранили от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Уточняется, что данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления.

Еще до этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики минимум до ноября 2022 года.

Также сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.

