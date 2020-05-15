В пробах из московской лаборатории есть еще 4 подозрительных случая – WADA

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло еще четыре подозрительных пробы, изъятых из московской лаборатории и относящихся к периоду 2014-2019 годов. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
"Процесс повторного анализа проб, извлеченных из московской лаборатории, продолжается, и в общей сложности был обнаружен 61 подозрительный случай", – отметили в организации.
Ранее в WADA сообщали о 57 подозрительных случаях после проверки в отношении 298 российских спортсменов в связи с инцидентом, возникшим вокруг работы московской лаборатории.
9 декабря 2019 года исполком агентства принял решение об отстранении России от крупных международных турниров. На первенства смогут поехать лишь те российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговом скандале. Они будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна страны.
22 января 2020 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. В частности, организации предписан запрет на проведение анализа образцов крови, связанных с программой биологических паспортов спортсменов. Через неделю в агентстве рассказали, что 145 допинг-пробы, выполненные в московской лаборатории, подвергались манипуляциям.
РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов с третьей декады мая
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