Жена Костомарова опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксана Домнина опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья. Она отметила, что оно остается тяжелым, но стабильным. Ее слова передает РИА Новости.

"Он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет – стабильно тяжелое состояние", – отметила Домнина.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Накануне он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз" заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха.

Позднее он был переведен в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова ухудшилось, диагностированная у него пневмония развивается в двустороннюю. Информированный источник заявил, в текущей ситуации врачи не могут отключить спортсмена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!