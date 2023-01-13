Состояние фигуриста Костомарова ухудшилось – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова ухудшилось, диагностированная у него пневмония развивается в двустороннюю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Костомарову сильно хуже, пневмония прогрессирует в двустороннюю", – сказал он.

По словам источника, в текущей ситуации врачи не могут отключить Костомарова от аппарата искусственной вентиляции легких.

Отец Костомарова, в свою очередь, рассказал, что фигурист остается в стабильно тяжелом состоянии.

"Я сегодня с утра звонил, все стабильно тяжело", – сказал Сергей Костомаров, сообщает телеканал "360".

Он отметил, что семья Костомарова поддерживает постоянную связь с врачами. По их словам, надеяться на быстрое выздоровление при таком тяжелом заболевании нельзя. Медики полагают, что на процесс восстановления Костомарова может уйти от двух до трех недель.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в больницу в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. В пятницу, 13 января, сообщалось, что его состояние остается без изменений.

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