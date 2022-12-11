Сборная Франции обыграла англичан в четвертьфинале ЧМ-2022

Фото: Darko Bandic/AP/ТАСС

Франция обыграла сборную Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч закончился со счетом 2:1.

Встреча проходила на стадионе Эль-Байт. У действующих чемпионов мира мячи забили Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78). У англичан гол с пенальти забил Гарри Кейн (54), но он не сумел реализовать второй пенальти на 84-й минуте.

Таким образом, французы встретятся в полуфинале с командой Марокко, которая чуть ранее обыграла португальцев.

Накануне в матче четвертьфинала ЧМ-2022 Нидерланды проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4). В полуфинале аргентинцы сыграют с Хорватией, которая обошла сборную Бразилии.

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