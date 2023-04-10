Фото: ТАСС/Егор Алеев

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи". Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

"Команду к матчу с "Краснодаром" готовит Дмитрий Хохлов", – уточнили ТАСС в пресс-службе.

22 марта стало известно об уходе Андрея Талалаева с должности главного тренера "Торпедо". Спустя несколько дней его место занял испанец Жозеп Клотет, который до этого тренировал итальянские клубы "Брешиа" и СПАЛ.

8 апреля московский "Торпедо" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Это первая победа клуба после назначения Клотета, и третья – с начала текущего сезона РПЛ.



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