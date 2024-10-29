Бренд Adidas прекратил судебные разбирательства с Канье Уэстом

Фото: 123RF/senerd

Спортивный бренд Adidas заключил мировое соглашение с рэпером Канье Уэстом по прекращению всех судебных разбирательств, сообщает Reuters.

"У нас больше нет открытых вопросов, и нет денег, которые ушли бы в обе стороны", – заявил журналистам генеральный директор компании Бьорн Гюльден.

При этом он не стал раскрывать стоимость сделки.

Adidas вел судебные разбирательства с Канье Уэстом в течение последних двух лет. Поводом послужили антисемитские комментарии рэпера.

Ранее супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок компании Adidas, созданных для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

Официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X также раскритиковал Adidas за выбор модели. На компанию пожаловался и Американский еврейский комитет, после чего бренд удалил рекламу из соцсетей.

В ответ на это Хадид заявила, что подаст в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений. По ее мнению, руководство бренда инициировало жестокую и разрушительную кампанию и намеренно вовлекло ее в скандал.

После Adidas публично извинился перед моделью за рекламу кроссовок. Бренд также принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде.