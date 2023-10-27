SHAMAN вспомнил, что Михаил Круг помог ему в начале карьеры

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, вспомнил, что шансонье Михаил Круг помог ему в начале карьеры, сообщает Пятый канал.

Исполнитель с цветами посетил могилу артиста в Твери, тем самым почтив его память. SHAMAN рассказал, что начинал музыкальную карьеру в ресторане города Новомосковска, откуда он родом. По его словам, среди песен, которые заказывали посетители заведения, часто звучали композиции Михаила Круга.

Ранее SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими эстрадными певцами 2023 года по версии ВЦИОМ. Олег Газманов, лидер прошлого года, спустился на второе место. На третьем месте расположился Николай Басков. Певцом года SHAMAN чаще всего называли женщины и граждане старше 45 лет, а также жители Дальнего Востока и проживающие на Урале.

В Липецке построили 10-метровый монумент Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем" исполнителя SHAMAN. Скульптура Невского на проспекте Победы появилась благодаря инициативе липецких предпринимателей, которые выделили деньги на постройку памятника.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин положительно относится к певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к спецоперации.

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