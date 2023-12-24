Приемный сын Зверева рассказал, что зарабатывает 18 тыс рублей в месяц

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Приемный сын стилиста Сергея Зверева сообщил, что зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц за работу звукооператором в Дворце культуры в Коломне. Его слова передает "Газета.ру".

Как отметил сын стилиста, он проживает в Московской области в доме пенсионера, за которым ухаживает. По словам Зверева-младшего, он создал компанию по утилизации техники, от которой получает деньги. Также он подрабатывает в такси.

В апреле 2022 года в Москве закрылись салоны красоты, которыми владел стилист Сергей Зверев. По его словам, у него остались сбережения, чтобы жить как раньше, ни в чем себя не отказывая. Однако пробовать себя в других специальностях Зверев не собирается.

Ранее Зверева оштрафовали за непредоставление отчета об избирательной кампании. По информации суда, в 2021 году стилист выдвинул свою кандидатуру на выборах в депутаты Госдумы от Бурятии по одномандатному округу № 9, а также по федеральному партсписку партии "Зеленые" и занял на них третье место. Однако отчет об избирательной кампании так и не предоставил.

Также в 2019 году Зверев предстал перед судом за одиночный пикет. Ему грозил штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Сам Зверев убежден, что его вызвали без оснований, поскольку он никого не оскорблял и никому не мешал.