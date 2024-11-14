Ева Лонгория вывезла свою семью из США после победы Трампа

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Звезда "Отчаянных домохозяек" актриса Ева Лонгория вместе со своей семьей уехала из США после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом она рассказала в интервью Marie Claire.

Актриса сообщила, что теперь они с мужем Хосе Бастоном и их шестилетним сыном Сантьяго живут в Мексике и Испании. Она часто уезжает по работе в Европу и Южную Америку, иногда возвращается в Лос-Анджелес. По ее словам, большинству американцев не так повезло, как ей, и они "застрянут в этой мрачной стране".

"Я прожила здесь всю свою взрослую жизнь. Но даже до пандемии все менялось, было в подвижном состоянии. Атмосфера была другой. А потом случился COVID-19, и это привело к тому, что общая ситуация дошла до предела. Будь то бездомность или налоги. Мне не плевать на Калифорнию, просто мне кажется, что эта глава моей жизни закончена", – рассказала актриса.

Решение о переезде во многом было принято из-за результатов выборов, подчеркнула Лонгория. По ее мнению, если Трамп сдержит свои обещания, Штаты будут страшным местом.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Республиканец начал формировать свой будущий кабинет.

СМИ сообщали, что Трамп дал 41 обещание о том, что он хочет сделать в первый день на посту президента. По данным журналистов, среди упомянутых обещаний – массовые депортации мигрантов и отмена льгот на электромобили.

При этом Трамп упоминал эти обещания более 200 раз в ходе своей предвыборной кампании. Также он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.