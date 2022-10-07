Депутат сочла пиаром слухи о мобилизации внука Пугачевой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сообщения о якобы призыве в рамках частичной мобилизации актера и певца, внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никиты Преснякова являются способом повысить собственную значимость, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Я думаю, что это создаваемые фейки, которые хотят повысить значимость и этой семьи, и вообще их как участников шоу-бизнеса. Это для них нормальная ситуация, то они женятся, то они разводятся, все это для того, чтобы привлечь к себе внимание. Неинтересен он для мобилизации", – сказала она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат также выразила сомнения в наличии у Преснякова военно-учетной специальности и опыта в боевых действиях.

Ранее в Московском Губернском театре сообщили, что сообщения СМИ о якобы мобилизации внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой, актера и певца Никиты Преснякова не соответствуют действительности.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.



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