В Госдуме прокомментировали сообщения о призыве внука Пугачевой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актер и певец, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков должен выполнять свой долг перед родиной, если у него нет мобилизационной брони, считает член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

"Если говорить о внуке Пугачевой Никите, то если на него не распространяются льготы по брони, он обязан выполнять свой долг перед родиной и, возможно, прославить свою семью военными подвигами и вернуться героем с государственными наградами за мужество и доблесть", – сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам депутата, указ президента РФ о частичной мобилизации не предусматривает бронь от призыва при наличии известных родственников.

Ранее в Московском Губернском театре сообщили, что сообщения СМИ о якобы мобилизации внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой, актера и певца Никиты Преснякова не соответствуют действительности.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.



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