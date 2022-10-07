В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Никиты Преснякова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сообщения о якобы мобилизации внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой, актера и певца Никиты Преснякова не соответствуют действительности, сообщили "Московскому комсомольцу" в Московском Губернском театре.

Там уточнили, что на сцену театра актер выходил в последний раз 22 сентября. Пресняков был занят только в одном мюзикле, он не является штатным сотрудником театра.

Ранее в СМИ появилась информация о мобилизации певца.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.



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