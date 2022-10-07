Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:40

Шоу-бизнес

В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Никиты Преснякова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сообщения о якобы мобилизации внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой, актера и певца Никиты Преснякова не соответствуют действительности, сообщили "Московскому комсомольцу" в Московском Губернском театре.

Там уточнили, что на сцену театра актер выходил в последний раз 22 сентября. Пресняков был занят только в одном мюзикле, он не является штатным сотрудником театра.

Ранее в СМИ появилась информация о мобилизации певца.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.

"Сам служил и хочу помочь": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

Читайте также

Сюжет: Частичная мобилизация 2022
шоу-бизнес

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика