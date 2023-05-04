Петросяна перевели в реанимацию в целях контроля за здоровьем – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна перевели в реанимацию с целью контроля за его состоянием, сообщает газета "Известия".

В издании уточнили, что 77-летний юморист плохо себя почувствовал еще в понедельник, 1 мая, после посещения стоматолога. В связи с этим он вызвал себе скорую помощь, после чего его доставили в больницу с гипертонией. Медики установили, что у артиста начался воспалительный процесс.

1 мая Петросян опроверг слухи о своей госпитализации. Он рассказал, что посетил медучреждение для обследования.

На следующий день артист заявил, что отправился в клинику для плановой проверки, и 3 мая его уже выпишут. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально и не жалуется на проблемы со здоровьем.

В среду, 3 мая, юмориста выписали из клиники. Отвечая на вопрос, как он себя чувствует, Петросян ответил: "Отлично".

"Юмор на все времена": Евгений Петросян