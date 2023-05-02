Петросян рассказал, что приехал в клинику для прохождения плановой проверки

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал, что отправился в клинику для плановой проверки и завтра, 3 мая, его уже выпишут. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что чувствует себя нормально и не жалуется на проблемы со здоровьем.

"Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще?" – сказал Петросян.

Артист отметил, что примерно раз в два года стоит посещать врачей и проверять здоровье, что он и сделал, решив пройти проверку под наблюдением врачей.

Ранее Петросян опроверг информацию о своей госпитализации. Он попросил всех не паниковать и добавил, что заехал в больницу на обычное обследование.

До этого телеграм-канал Mash опубликовал сообщение, что Петросяна госпитализировали в Москве. Уточнялось, что артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, он ощутил головокружение и его супруга вызвала скорую помощь.

"Юмор на все времена": Евгений Петросян