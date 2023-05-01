Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

"Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники", – заявил артист.

Немногим ранее телеграм-канал Mash опубликовал сообщение, что Петросяна госпитализировали в Москве. Уточнялось, что 77-летнему артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках. Из-за головокружения жена вызвала ему скорую помощь.

Отмечалось, что Петросяна обследуют медики для установки точного диагноза.

Ранее заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. По словам актера, с ним все нормально, а в одно из лечебных учреждений он зашел, чтобы проверить состояние здоровья.

