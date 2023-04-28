10:23Политика
Президент Сербии Вучич опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
Фото: kremlin.ru
Сербский лидер Александр Вучич опроверг информацию СМИ о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sputnik Serbia.
"Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов", – поделился президент.
В пятницу, 28 апреля, в сербских СМИ появилась информация, согласно которой Вучича экстренно госпитализировали.
На тот момент о причинах направления в больницу не сообщалось. Кроме того, не было информации о том, в какую именно клинику положили сербского лидера.
В некоторых СМИ писали, что Вучича поместили в Военно-медицинскую академию, в других – иной госпиталь.
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