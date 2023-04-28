Президент Сербии Вучич опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

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Сербский лидер Александр Вучич опроверг информацию СМИ о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sputnik Serbia.

"Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов", – поделился президент.

В пятницу, 28 апреля, в сербских СМИ появилась информация, согласно которой Вучича экстренно госпитализировали.

На тот момент о причинах направления в больницу не сообщалось. Кроме того, не было информации о том, в какую именно клинику положили сербского лидера.

В некоторых СМИ писали, что Вучича поместили в Военно-медицинскую академию, в других – иной госпиталь.