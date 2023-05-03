Юрист рассказал, что признание вины блогера Митрошиной может усугубить ее положение

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Блогер Александра Митрошина усугубила свое положение, частично признав вину в рамках уголовного дела. Такое мнение высказал налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает газета "Известия".

Хаминский отметил, что в 2023 году осуществили инициативу Владимира Путина, которая предполагает смягчение уголовного преследования по налоговым составам. Теперь гражданину необходимо уплатить налоговую задолженность до вынесения решения суда. После этого следствие обязано вынести постановление о прекращении уголовного дела. Далее закон не связывает это основание с другими обстоятельствами.

"Так что признание вины было явно лишним. Может ли это как-то повредить Митрошиной? По моему мнению, безусловно, может. Так как блогер пользовалась полученными деньгами, теперь ей могут вменить совершение деяния, предусмотренного статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", – сказал эксперт.

Он добавил, что данная статья предусматривает ответственность за отмывание денег, которые были получены в результате совершения преступления. Также он считает, что следствие должно предъявить доказательства первоначального преступления и подтвердить его вступившим в силу решением суда.

Юрист уточнил, что в постановлении Верховного суда сказано, если следствие имеет обоснованные поводы считать наличие такого преступления, тогда дело по статье 174.1 может быть заведено.

Хаминский добавил, что признание вины Митрошиной в совершении налогового преступления позволит обвинить ее в легализации преступных доходов.

В марте этого года в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 198 "Уклонение от уплаты налогов с физического лица". Следствие установило, что блогер применяла упрощенную систему налогообложения для ИП, при этом получая существенно более высокий доход от продажи курсов по образованию, чем предусматривается законом.

Позже СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что девушка погасила налоговую задолженность в размере 120 миллионов рублей.

После этого Митрошина во время прямого эфира на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что погасила долг перед налоговой службой.

По словам девушки, задолженность образовалась из-за того, что она не уделила должного внимания бухгалтерской и налоговой составляющим ее бизнеса.



Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей