Храм Василия Блаженного закроют для посещения 29 февраля

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Храм Василия Блаженного, известный как Покровский собор, закроют для посетителей в четверг, 29 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного исторического музея (ГИМ).

"Посетить выдающийся памятник архитектуры можно будет онлайн – на медиапортале Исторического музея вы найдете экскурсии по Покровскому собору, лекции и другие материалы", – говорится в сообщении.

До этого Храм Василия Блаженного закрывали в январе. Тогда там проходила лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской "Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени".

Мероприятие в рамках лектория "Исторические встречи в Покровском соборе" перенесли в Исторический музей. Со всеми, кто купил билет, связались сотрудники музея.

Ранее храм был закрыт для посетителей в среду, 17 января. А до этого, 14 декабря 2023 года, он также не был доступен для посетителей.

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