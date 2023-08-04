Пушкинский музей в Москве временно закрыли для посещения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина временно закрыли для посещения по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

"По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее", – указано в сообщении.

Представители музея добавили, что те граждане, которые не попали 4 августа на мероприятия, смогут вернуть средства за билеты в течение 10 дней, заполнив специальную форму.

Подчеркивается, что перенос несостоявшихся мероприятий на другие даты не предусмотрен.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что в Пушкинском музее была проведена эвакуация посетителей.

Ранее неизвестный заявлял, что здания "Госдумы, Минфина РФ и Останкинской телебашни в Москве были заминированы. В связи с этим из Останкинской телебашни эвакуировали 120 человек, а в Госдуме продолжилось пленарное заседание. Позже все здания проверили сотрудники столичных оперативных служб.



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