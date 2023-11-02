Деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет – Минкультуры РФ

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Реставрационный совет по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева состоялся в Центре Грабаря. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Как рассказал гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, состояние иконы отслеживается специалистами каждый день. По его словам, "Троица" находится в идеальных условиях, что важно для последующего уточнения требований по ее хранению. При этом он отметил, что деструктивных изменений в иконе не было обнаружено.

"Мы подвели итоги наблюдения за более двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Все стабильно", – заявил Сергеев.

В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В Центре Грабаря сообщали, что предположительный срок восстановления может превысить год.

Уже в августе в Центре Грабаря завершилось обследование "Троицы". Однако дату расширенного реставрационного совета пока не назначили.

Реставрация иконы "Святая Троица" может занять год