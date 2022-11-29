Противотанковые бетонные заграждения начали производить в Крыму

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В Крыму начали производить противотанковые бетонные заграждения. Об этом рассказал депутат Госдумы от республики Леонид Бабашов в своем телеграм-канале.

Депутат посетил завод, который расположен недалеко от Симферополя, в поселке Школьное. Предприятие специализируется на выпуске плитки и бордюров. Однако в нынешних условиях руководство решило оказать помощь в проведении спецоперации РФ на Украине.

"На встрече с коллективом выяснилось, что руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", – говорится в публикации.

Бабашов уточнил, что завод может выпускать до пяти тысяч бетонных заграждений в форме тетраэдра в месяц, вес каждого – 1,2 тонны.

Ранее в Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной из-за напряженной обстановки и многочисленных обстрелов. Регион готовится "к различным вариантам" и активно укрепляет свои рубежи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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