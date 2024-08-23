Временный запрет на проведение массовых мероприятий на воздухе введен в Ростовской области

Фото: kremlin.ru

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Василий Голубев.

"Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности", – написал Голубев.

Он подчеркнул, что такой порядок будет действовать до особого распоряжения.

Число домов, загоревшихся от сухой растительности в Пролетарске Ростовской области, ранее выросло до четырех. До этого сообщалось о трех горящих зданиях. Пожарные тушили два жилых дома и один строящийся.

Кроме того, в ночь на 18 августа украинские БПЛА атаковали юго-восток Ростовской области. После отражения атаки обломки дронов упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. Позже площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.